Бразилия

Бразильський футболіст підтримав український народ.

Колишній гравець донецького Шахтаря Тайсон відреагував на широкомасштабне вторгнення військ РФ на територію України.

"Я спав і прокидався з рукою на серці за Україну. Полегшення від того, що ми тут, у безпеці. Але в той же час зі стисненим серцем за цю настільки улюблену країну. Як зазвичай мы кажемо, нашу другу країну.

Ми приїхали в Україну молодими, а поїхали дорослими та зрілими. Україна була і буде частиною нашого життя назавжди.

Я тільки прошу бога зберегти і подбати про цю країну та народ, який так багато страждав.

Нашим друзям. Я молюся, щоб вони змогли вийти звідти якнайшвидше. Хай береже їх бог", – написав Тайсон на своїй сторінці в Instagram.

Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Країна подолає ординську навалу. Ми з вами її подолаємо! Слава Україні!