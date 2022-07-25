Луганський клуб продовжує підготовку до нового сезону.
ФК Зоря
25 липня 2022, 16:16
Луганська Зоря на своєму офіційному сайті оголосила заявку на майбутній сезон в українській Прем'єр-лізі.
До списку А команди Патріка ван Леувена потрапили 25 футболістів, серед яких не знайшлося місця для двох виконавців — воротаря Микити Шевченка та нападаючого Олександра Гладкого.
Воротарі: Мацапура, Жилкін, Сапутін.
Захисники: Алібеков, Вантух, Данченко, Імереков, Снурніцин, Байрук, Кисіль, Нагнойний.
Півзахисники: Батагов, Бражко, Булеца, Кабаєв, Луньов, Михайленко, Мішнєв, Назарина, Чурко, Сміян, Тлумак, Хлань.
Форварди: Крістіан, Алефіренко.
Раніше повідомлялося, що Зоря зіграє останній спаринг на зборах проти Полісся.