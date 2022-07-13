Украина

"Жовто-чорні" визначились з наступними суперниками на сборах.

Львівський Рух під керівництвом Леоніда Кучука продовжує підготовку до старту нового сезону в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Наступні два контрольні матчі львівська команда проведе у суботу, 16 липня. Обидві гри відбудуться на Академії футболу Руху.

Перший матч проти представника Першої ліги України – вінницької Ниви. Гра розпочнеться о 14:00.

Другий матч заплановано проти Миколаєва, який виступає у чемпіонаті Львівської області. Гра розпочнеться о 16:00.

Раніше повідомлялося, що Вів Соломон-Отабор повернувся до Руху.