Україна

Юрій Потімков поділився своїми думками після спарингу зі Штурмом.

Захисник харківського Металіста 1925 Юрій Потімков прокоментував перемогу своєї команди у матчі проти аматорської команди Штурм (1:0).

"Ми грали 60 хвилин, дуже багато в нас не виходило, бо дуже багато нових гравців з якими ще немає розуміння. Але я вважаю, що гру провели добре. 60 хвилин нам надали, кожен з нас показав все, на що він здатний. Забили гол, могли забити ще. Але щось десь не виходило. Менше нам щастило. Тому вдалося тільки один забити.

Женя Ткачук мені дуже допомагає, він завжди мені підказує, майже у кожному моменті. Мені дуже приємно з ним грати, тому що він дуже досвідчений гравець, дуже хороший захисник.

Гольова передача? Я побачив відкривання нападника, побачив зону у яку можна віддати таку передачу, своєчасно віддав і так вийшло, що партнер забив гол. Я був дуже радий, тому що гольова передача на моєму рахунку.

Зараз важко грати під навантаженням. Але вже бігова робота закінчилася, тому зараз будемо тільки над тактикою працювати, буде легше й легше. Будемо напрацьовувати наші тактики, які головний тренер буде давати", - наводить слова Потімкова прес-служба клубу.

Також Потімков повідомив, що його батько і одночасно лікар юнацької команди зараз служить у ЗСУ.

"Батько за нас з братом дуже переживає. Щодня по два рази нам дзвонить. Говорить нам слова, які нас підбадьорюють. Це дуже допомагає, коли батько в такій ситуації, але все одно дзвонить, запитує, як справи, і говорить якісь нам слова, які нас мотивують. Звісно хвилюємося щодня, бо така ситуація. Кожного дня йому дзвонимо, коли він дуже довго трубку не бере, починаємо хвилюватися. Слава богу, зараз все добре з ним, дай Бог, щоб було так і надалі", — додав Потімков.