Україна

Перші слова головного тренера Ворскли після вильоту з Ліги Конференцій.

Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник дав коментар по грі з АІКом (0:2 в овертаймах після перемоги у першій грі з рахунком 3:2) на післяматчевій прес-конференції. Нагадаємо, вчора полтавчани залишили Лігу Конференцій та попрощалися з цьогорічними єврокубками.

"Звичайно, 7 місяців ти не можеш ніде приховати. Мабуть, перша гра — це були більше емоції. Хороший стадіон, публіка, повернення на поле після довгої перерви. Але коли справа доходить до серйозного, то у нас є прорахунки, які вирішують долю.

Вітаємо суперника з перемогою. Було видно, що всі віддалися грі наповну. Багатьох хапали судоми, бо ми залишили на полі всі сили. Проте клас дався в знаки"

Також наставник "зелено-білих" прокоментував вимушені заміни, які мав зробити під час гри.

"Вимушена заміна у нас була ще у першому таймі. По ходу матчу вилітали люди, які грають першу роль у команді і їх складно замінити. Я не можу сказали погані слова про тих хлопців, які вийшли, вони віддали всі сили, зробили все, що змогли, проте не забили. Пропустили 2 м'ячі — там рикошет, там теж незрозуміло. Повторюся, ми розчаровані, але ми залишаємо Стокгольм з високо піднятою головою.

Залишається лише побажати АІКу якомога далі пройтися у цьому турнірі" - підсумував 52-річний фахівець.