Україна

Хавбек харківського клубу поділився своїми думками щодо підготовки своєї команди.

Півзахисник харківського Металіста Єгор Демченко прокоментував підготовку своєї команди до старту сезону в УПЛ, а також поділився думками щодо повернення команди в Україну, яке намічене на 2 серпня.

"Насправді, вже не можу дочекатися, коли ми повернемося до України. Я дуже сумую за рідними краями.

Настрій у команди бойовий, всі дуже чекають старту чемпіонату. Хоча психологічний стан, звичайно, не найкращий, через те, що відбувається в нашій країні.

На зборах для нас створили всі необхідні умови: якісне тренувальне поле, хороші спаринги. Єдиний мінус – турецька спека. Тренуватись у таких погодних умовах дуже важко. Як показують ігри, фізично команда готова. При цьому у нас ще є достатньо часу, щоб награти зв’язки та підійти до сезону в найкращій формі.

На мій погляд, гра команди після віходу легіонерів не змінилась. Ми граємо у свій футбол, стараємось контролювати м’яч та грати першим номером.

Насамкінець хочу побажати українцям терпіння в такий важкий час, допомагати один одному та обов’язково вірити в наших бійців. Ми обов’язково переможемо!", - наводить слова Демченка прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Металіст оголосив про підписання Панасенка.