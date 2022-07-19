Україна

16-річний вихованець академії "жовто-синіх" поділився емоціями після контрольного матчу.

Нападник харківського Металіста Данило Кайдалов прокоментував перемогу своєї команди у контрольному матчі проти турецького Бодрумспору (1:0), у якому він відзначився голом.

"Женя Підлепенець обіграв захисника, віддав мені пас, я прийняв десь на лінії штрафного майданчика і пробив у дальній кут. Пощастило, що штанга допомогла і м'яч опинився у воротах. Насправді, я до 13 років грав на позиції центрального нападника, тому приблизно пам'ятав, як там грати. В мене тільки приємні почуття від того, що можу бути корисним команді своїми м'ячами.

Мені здається, що всі хлопці з академії додали. Пам'ятаю, на перших тренуваннях, коли отримував м'яч, трохи губився, а зараз уже всі стали впевненіше почуватися на полі. У цьому теж є заслуга дорослих, які завжди підтримують, коли хтось припускається помилки. І, звичайно, заслуга тренерського штабу.

Атмосфера в команді чудова, всі добре спілкуються та підтримують один одного. А після слів Олександра Владиленовича про те, що головне завдання керівництва — зберегти клуб, все стало ще краще. Тож ми працюємо і дивимося в майбутнє з оптимізмом", - наводить слова Кайдалова прес-служба харків'ян.

Раніше повідомлялося, що Олег Ратій став виконуючим обов'язки головного тренера Металіста.