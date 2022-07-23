Україна

Футболіст зізнався, що для нього не було складним змінити клуб.

Новачок Дніпра-1 Едуард Сарапій, який перейшов з харківського Металіста, прокоментував підготовку до сезону УПЛ.

"В нас були дуже добрі спаринги. Вважаю, ми з хлопцями чудово працювали. Так, було тяжко, тим більше, що встановилася спекотна погода, як сьогодні. Працювали під навантаженнями, втілювали нові настанови і робили все, що від нас залежить

Є втома, і це природньо, адже грати кожного дня не так вже й легко. Але я готовий до цього. Ми багато тренувалися, тим більше в нас не було відпустки великої. Гадаю, перебуваю у нормальній формі..

Більшість команди та персонал мене знають, тож спілкуватися та знайти з усіма спільну мову було легко. Не було ніяких проблем", — сказав Сарапій.

Раніше повідомлялось, що Дніпро-1 на своєму офіційному сайті опублікував офіційну заяву щодо переходу Ігора Йовічевіча до Шахтаря під заголовком "Nepoštovanje i izdaja від Йовічевіча та підвійні стандарти Шахтаря".