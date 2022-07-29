Україна

Підопічні Ярослава Вишняка продовжують підготовку до старту нового сезону.

Команди української Прем'єр-ліги продовжують підготовку до старту нового сезону.

У черговому контрольному матчі Колос із Ковалівки впевнено обіграв Дружбу із Мирівки.

Рахунок у матчі було відкрито на старті другого тайму зусиллями Данилюка, а за 18 хвилин Криворучко подвоїв перевагу ковалівців.

Також наголошується, що у цьому протистоянні головний тренер Колосу Ярослав Вишняк задіяв гравців із команди U-19.

Наступний матч Колос проведе проти команди УПЛ – Олександрії. Гра відбудеться сьогодні, 29 липня.

Огляд матчу:

Колос (Ковалівка) — Дружба (Мирівка) 2:0

Голи: Данилюк, 51, Криворучко, 69.

Колос: Фесюн (Пахолюк, 46), Золотов (Тутєров, 61), Ставничий (Дзюба, 73), Канаєв (Шершень, 73), Ємець (Биков, 61) Соловйов (Криворучко, 61), Салабай (Літвінов, 61), Кузик (Максименко, 61), Гусол (Данилюк, 46), Ісаєнко (Дубовик, 61), Лисенко (Семенюк, 61).