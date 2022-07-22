До вашої уваги найкращі моменти поєдинку.
ФК Колос
22 липня 2022, 10:59
У черговому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до нового сезону між собою зустрілися дві команди української Прем'єр-ліги.
У контрольному матчі Інгулець впевнено розібрався з Колосом, відправивши у ворота команди з Ковалівки чотири м'ячі.
Авторами голів стали Козак, Сітало, Головкін та гравець, який перебуває на перегляді.
Огляд матчу:
Колос – Інгулець 0:4
Голи: Козак, 22, Сітало 34, Головкін, 67 (з пенальті), гравець на перегляді, 81.
Колос (1 тайм): Маханьков, Золотов, Новак, Гончаренко, Ємець, Мілько, Оріховський, Ільїн, Мякушко, Болбат, Лисенко.
Колос (2 тайм): Маханьков (Друі, 61), Чорноморець, Канаєв, Ставничий, Зозуля, Салабай, Соловйов, Кузик, Гусол, Ісаєнко, Попов.