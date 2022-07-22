Україна

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку.

У черговому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до нового сезону між собою зустрілися дві команди української Прем'єр-ліги.

У контрольному матчі Інгулець впевнено розібрався з Колосом, відправивши у ворота команди з Ковалівки чотири м'ячі.

Авторами голів стали Козак, Сітало, Головкін та гравець, який перебуває на перегляді.

Огляд матчу:

Колос – Інгулець 0:4

Голи: Козак, 22, Сітало 34, Головкін, 67 (з пенальті), гравець на перегляді, 81.

Колос (1 тайм): Маханьков, Золотов, Новак, Гончаренко, Ємець, Мілько, Оріховський, Ільїн, Мякушко, Болбат, Лисенко.

Колос (2 тайм): Маханьков (Друі, 61), Чорноморець, Канаєв, Ставничий, Зозуля, Салабай, Соловйов, Кузик, Гусол, Ісаєнко, Попов.