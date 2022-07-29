Україна

Клуб буде базуватися не тільки в Україні.

Донецький Шахтар обирає стадіони для проведення матчів єврокубків та української Прем'єр-ліги. Про це розповів директор зі стратегії та комунікацій клубу Юрій Свірідов.

"Наскільки нам відомо, наша ліга має стартувати 23-24 серпня. Ми збираємося розпочати сезон у Києві, зіграти там один-два матчі. Згодом також плануємо виступи у Львові. Деякі матчі чемпіонату також можуть бути зіграні у Варшаві".

У Польщі клуб з Донецька планує грати на стадіоні футбольного клубу Легія Війська Польського, який вміщує 32 тисячі місць.

"По-перше, у продажу з’являться пакети Ліги чемпіонів. Це буде квиток на три домашні матчі цього змагання. Ми очікуємо, що розповсюдження розпочнеться 8-10 серпня.

Власники перепусток Шахтаря теж будуть у привілеях. Також для цієї групи діє спеціальна ціна пакету зі знижкою. Після першого етапу продажу, який триватиме близько 10-14 днів, пакети Ліги чемпіонів будуть доступні для придбання іншими бажаючими.

Продаж буде відкритим для громадськості. Продаж квитків на окремі матчі також буде вестися, але він почнеться, коли ми дізнаємося розклад", — сказав Свірідов в інтерв'ю eurosport.tvn24.