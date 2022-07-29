До списку увійшли 23 футболіста.
ФК Зоря Луганськ
29 липня 2022, 22:15
Днями луганська Зоря оголосила заявку на УПЛ сезону-2022/2023. У ній не знайшлося місця Шевченку та Гладкому.
Сьогодні луганці на своєму офіційному сайті опублікували список гравців, які виступатимуть за "чорно-білих" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Конференцій.
Воротарі: Сапутін, Жилкін, Мацапура
Захисники: Нагнойний, Імереков, Вантух, Снурніцин, Данченко
Півзахисники: Бражко, Кабаєв, Мишньов, Булеца, Хлань, Михайленко, Назарина, Сміян, Батагов
Нападники: Лунєв, Алібеков, Чурко, Крістіан, Алефіренко, Безбородько
Нагадаємо, матчі команди Патріка ван Леувена проти румунської Універсітаті з Крайови пройдуть 4 та 11 серпня.