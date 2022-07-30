Україна

Ігор Суркіс поділився своїми думками щодо трансферної кампанії київського клубу.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував трансферну політику "біло-синіх" перед стартом нового сезону.

"Ми дуже хотіли б оновити склад досвідченими гравцями, але сьогодні це неможливо. Агенти навіть не вступають у жодні переговори, бо ніхто до кінця не розуміє, де ми гратимемо.

Ось напередодні обстріляли околиці Києва. Мені важко сьогодні робити якісь трансфери легіонерів.

Щодо Кирила Ковальця... Я не можу сказати, як Луческу його бачить. Ковалець продовжує бути з нами у Лодзі. Мусить тільки Луческу сказати, чи потрібен він нам", – сказав Суркіс у програмі Циганик Live.

Раніше повідомлялося, що Бущан визнаний найкращим гравцем Динамо у липні.