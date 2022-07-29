Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів товариського поєдинку.
Олександрія — Інгулець, ФК Олександрія
29 липня 2022, 08:59
У рамках підготовки до старту нового сезону в українській Прем'єр-лізі Олександрія у контрольному матчі зустрічалася з Інгульцем.
Зустріч закінчилась із рахунком 3:3. У складі команди Юрія Гури голами відзначилися Рибалка, Мірошниченко та Волошин, а у колективу з Петрово – Мандриченко та Блізніченко, який оформив дубль.
Огляд матчу
Олександрія — Інгулець 3:3
Голи: Рибалка, 34 (пен), Мірошниченко, 38, Волошин, 63 – Блізніченко (2), Мандриченко.