Україна

Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів товариського поєдинку.

У рамках підготовки до старту нового сезону в українській Прем'єр-лізі Олександрія у контрольному матчі зустрічалася з Інгульцем.

Зустріч закінчилась із рахунком 3:3. У складі команди Юрія Гури голами відзначилися Рибалка, Мірошниченко та Волошин, а у колективу з Петрово – Мандриченко та Блізніченко, який оформив дубль.

Огляд матчу

Олександрія — Інгулець 3:3

Голи: Рибалка, 34 (пен), Мірошниченко, 38, Волошин, 63 – Блізніченко (2), Мандриченко.