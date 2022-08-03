Україна

Кліщук прокоментував підготовку до спарингу з Ворсклою.

Воротар криворізького Кривбасу Андрій Кліщук розповів про підготовку команди Юрія Вернидуба до матчу проти полтавської Ворскли. Контрольна гра двох представників УПЛ запланована на середу, 3 серпня

"Я б сказав, що працювати у дощову погоду легше, адже не так спекотно. Відчули себе як у Лондоні, трохи англійської погоди (поміхається). Така погода якраз для футболу.

У грі проти Севлюща я все бачив, у тому числі м'яч. Так, дощ був сильний. Але, нічого, пристосувались. Цікаво було спробувати себе у грі в таку погоду. Як-то кажуть, у дощ вийшов "сухим".

Також 30-річний голкіпер прокоментував майбутній спаринг "червоно-білих" проти полтавської Ворскли. Нагадаємо, команда Віктора Скрипника підсилилася північномакедонським футболістом.

"Так, у середу на нас очікує дуже цікава гра. Хочемо подивитись як ми будем виглядати у цьому матчі, як вони будуть грати на нашому фоні. Готуємось до спарингу із хорошим настроєм. У дощ пограли, досить. Давайте тепер за сонячної погоди" — підсумував Кліщук.

Нагадаємо, також Кривбас зіграє проти харківського Металіста. Гра відбудеться у суботу, 6 серпня.