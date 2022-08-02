Ліга Європи

Команда Олександра Кучера єдина з України на цьому раунді змагання.

У вівторок, другого серпня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування плей-оф раунду Ліги Європи.

Свого потенційного суперника дізнався Дніпро-1. Команда Олександра Кучера, яка минулого року фінішувала на третьому місці, стартує саме з цього раунду.

Отже Дніпро-1 у плей-оф Ліги Європи зіграє проти переможця пари АЕК (Кіпр) — Партизан (Сербія).

Нагадаємо, що перший матч Дніпро-1 зіграє 18 серпня. Матч у відповідь пройде 25 серпня. Нагадаємо, що цей сезон стане дебютним для Дніпра-1 у єврокубкових змаганнях в історії.

Раніше став відомий потенційний суперник Динамо по плей-оф Ліги чемпіонів.