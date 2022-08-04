Команда Юрія Гури продовжує підготовку до старту нового сезону.
Олександрія - Кремінь, ФК Олександрія
04 серпня 2022, 16:19
Олександрія продовжує готуватись до старту нового сезону в українській Прем'єр-лізі.
У черговому контрольному матчі команда Юрія Гури обіграла Кремінь із рахунком 5:3.
У складі команди УПЛ голами відзначилися Рибалка, який реалізував пенальті, Гринь, Калітвінцев, Костишин та Кобзар.
Олександрія — Кремінь 5:3
Голи: Рибалка, 31 (пен), Гринь, 40, Калітвінцев, 52, Костишин, 59, Кобзар, 71.
Раніше повідомлялося, що Олександрія у спарингу обіграла Колос.