Україна

Команди продовжують підготовку до старту нового сезону.

Учасники української Прем’єр-ліги продовжують підготовку до старту нового сезону.

У середу, 27 липня, пройшов товариський матч між Олександрією та Інгульцем, який закінчився з рахунком 3:3.

За перші 30 хвилин підопічні Сергія Лавриненка забили два м'ячі у ворота суперника зусиллями Дмитра Блізніченка, який оформив дубль. На 34 хвилині Сергій Рибалка реалізував пенальті та скоротив відставання у рахунку. За чотири хвилини Денис Мірошниченко зрівняв цифри на табло.

У другій таймі – на 63 хвилині Вікентій Волошин вивів команду Юрія Гури вперед, проте колектив із Петрово зрівняв рахунок зусиллями Дмитра Мандриченка на 88 хвилині.

Олександрія — Інгулець 3:3

Голи: Рибалка, 34 (пен), Мірошниченко, 38, Волошин, 63 – Блізніченко (2), Мандриченко.