Команди продовжують готуватися до нового сезону.
Колос - Олександрія, ФК Олександрія
30 липня 2022, 18:43
Учасники української Прем’єр-ліги продовжують підготовку до старту нового сезону.
У черговому контрольному матчі Колос поступився Олександрії з рахунком 0:2.
У складі команди Юрія Гури результативними ударами відзначилися Вікентій Волошин та Сергій Рибалка, який реалізував пенальті. Обидва м'ячі були забиті у першому таймі.
Огляд матчу
Колос — Олександрія 0:2
Голи: Волошин, 31, Рибалка, 41 (пен).
Колос: Волинець (Маханьков, 46), Зозуля (Золотов, 61), Новак (Канаєв, 61), Гончаренко (Ставничий, 61), Чорноморець (Кузик, 61), Мілько (Салабай, 61), Оріховський (Соловйов, 61), Ільїн (Данилюк, 61), Мякушко (Ісаєнко, 61), Болбат (Ємець, 61), Попов (Лисенко, 61).