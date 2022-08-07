Україна

Новачок рівненського клубу поділився своїми думками про перехід.

Півзахисник Вереса Олександр Лебеденко прокоментував свій трансфер у рівненський клуб.

"Багато чув про Верес. Двічі грав проти рівнян у сезоні-2020/21, коли Верес та Альянс були суперниками у Першій лізі. Гра рівнян тоді складала приємне враження.

Моєму переїзду до Рівного загалом посприяли багато факторів. Скажу лише, що я одразу погодився на пропозицію. Мав також пропозиції від закордонних клубів, але пріоритетом для мене була гра в Україні.

Щодо сподівань від майбутнього сезону — то, звісно, хотілося б побільше перемог. Докладатиму максимум зусиль для цього", - наводить слова Лебеденка прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Верес отримав дозвіл грати домашні матчі у Рівному.