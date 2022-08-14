Україна

Нова угода з 23-річним українцем розрахована на три роки.

Півзахисник Вереса Віталій Дахновський поставив свій підпис під новим контрактом із рівненським клубом. Про це повідомляє прес-слуб Вереса.

Нова угода з 23-річним українцем розрахована на три роки – до кінця сезону-2024/25.

Майбутній сезон стане третім поспіль для Дахновського у складі Вереса. На його рахунку 47 матчів, у яких він забив три м'ячі. Разом із рівненським клубом Віталій став чемпіоном Першої ліги.

Раніше став відомий розклад першого туру нового сезону в українській Прем'єр-лізі.