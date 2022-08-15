Україна

Харківська команда визначилася зі своїм четвертим новачком.

Півзахисник Костянтин Бичек поставив свій підпис під контрактом з Металістом 1925. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Угода з 22-річним українцем розрахована на три роки. У харківській команді новачок виступатиме під 21 номером.

Раніше Бичек виступав у складі донецького Олімпіку та львівських Карпат.

Свій останній сезон Костянтин провів у тернопільській Ниві, де провів 20 поєдинок та забив три м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 у спарингу здолав Металург.