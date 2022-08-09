Деталі угоди з 26-річним українцем не розголошуються.
Олег Мозіль, ФК Металіст 1925
09 серпня 2022, 18:46
Металіст 1925 на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з воротарем Олегом Мозілем.
Деталі угоди з 26-річним українцем не розголошуються, але зазначається, що у складі харків'ян він виступатиме під 37 номером.
Останні два сезони Мозіль провів у складі Агробізнесу. На його рахунку 57 поєдинків.
Для Металіста 1925 це третій літній новачок, після підписання Мартинюка та Курила.
Раніше повідомлялося, що затверджено графік реєстрації та заявки футболістів команд клубів УПЛ.