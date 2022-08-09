Україна

Деталі угоди з 26-річним українцем не розголошуються.

Металіст 1925 на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з воротарем Олегом Мозілем.

Деталі угоди з 26-річним українцем не розголошуються, але зазначається, що у складі харків'ян він виступатиме під 37 номером.

Останні два сезони Мозіль провів у складі Агробізнесу. На його рахунку 57 поєдинків.

Для Металіста 1925 це третій літній новачок, після підписання Мартинюка та Курила.

Раніше повідомлялося, що затверджено графік реєстрації та заявки футболістів команд клубів УПЛ.