Українські команди продовжують підготовку до старту нового сезону.
ФК Металіст 1925
15 серпня 2022, 14:38
Харківський Металіст 1925 в черговому контрольному матчі на навчально-тренувальному зборі обіграв запорізький Металург.
Матч закінчився з рахунком 2:0. У складі харків'ян забитими м'ячами відзначилися Дмитренко та Габелок.
Металіст 1925 — Металург 2:0
Голи: Дмитренко, 35, Габелок, 50.
Металіст 1925: Сидоренко (Мозіль, 46), Жичиков (Шершень, 80), Безуглий, Курило, Рудавський, Габелок, Кравченко (Ткачук, 70), Бичек (Гравець на перегляді, 70), Русин (Ременюк, 70), Дмитренко (Дудік, 70), Зубков (Гравець на перегляді, 70).
Металург: Байда, Польовий (Сокол, 71), Басов (Страдс, 65), Векляк, Воробей (Дворовий, 71), Крапивний (Палюх, 65), Гравець на перегляді, Шалфеєв, Кіча (Піддубний, 56), Могильний (Білоцерковець, 56), Сидоров.
Попередження: Курило, Зубков — Могильний.
Раніше повідомлялося, що Setanta Sports — офіційний телетранслятор УПЛ.