Україна

Форвард "гірників" продовжив відновлення у Нідерландах.

Сьогодні Шахтар повідомив, що делегація донецького клубу повернулася в Україну після заключних контрольних матчів.

Проте нападник "гірників" Лассіна Траоре вирушив до Нідерландів, де займається у спортивному медичному центрі для реабілітації футболістів в Амстердамі. Про це повідомив сам Лассіна у своєму Instagram.

Нагадаємо, Траоре пережив тривалий процес відновлення, який зайняв практично один рік, після чого вперше з'явився на полі у спарингу проти Аль-Фатеха у Словенії.

Новий сезон для Шахтаря відкриється матчем проти Металіста 1925. Гра пройде 23 серпня.