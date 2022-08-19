Україна

Тренер розповів про майбутній початок УПЛ.

Головний тренер донецького Шахтаря Ігор Йовичевич прокоментував початок нового сезону УПЛ, який буде 23 серпня.

"Нам довго бракувало часу, спостерігали за іншими темами, зовнішніми та суспільними факторами, бо ми є люди. Кожна людина хоче бути вільною, мати право на мир. А нам зараз не дають бути вільними, рухатися вільно по місті. Весь час дивишся на небо і десь є внутрішнє хвилювання.

Завдяки нашим військовим, які б‘ються, щоб ми могли мирно та вільно рухатися по Києву та інших територіях України, можемо зараз говорити про футбол. Тому ми через нашу спортивну частину будемо віддячувати за ці всі зусилля. Моя особиста дуже велика подяка та респект їм.

Знаю, що всі вони є вболівальниками. Хто за Шахтар, хто за Динамо, хто за інші команди. Ми хочемо подарувати їм радість, щоб вони відволікалися від своїх обов’язків".

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"Матчі без вболівальників — це як сад без квітів. Коли подивишся на трибуни, а нікого немає, то це футбол без душі. Ми граємо для глядачів. Не буде той футбол, до якого ми звикли, можливо, не буде таких емоцій. Вони тебе заводять, коли не йде гра. Тоді ти даєш максимум та пробиваєш ліміти. Футбол належить глядачам та вболівальникам.

Кожна команда в УПЛ викладатиметься на повну, граємо за військових, за український народ. Звичайно, що граємо також за очки, тому що кожен хоче вигравати. Але зараз це є другорядним, бо тимчасова політична ситуація відіграє ключову роль".

"Звичайно, що фокус на чемпіонат. Металіст 1925 вже незабаром. Мусимо концентруватися, готуватися ментально та тактично. Це дуже великий виклик, потрібно почати з перемоги перший тур, щоб набратися впевненості для молодої команди, молодих гравців. Це важливо для нас. Перенести на поле ці задуми, над якими працювали останніми тижнями.

Звісно, ще зарано, але все одно мусимо швидко зростати як команда, а молоді гравці – як особистості. Вдосконалюватися та зрозуміти, що вони зараз лідери. Будемо щоденно працювати, щоб відповідати вимогам керівництва та вболівальників", — розповів Йовичевич.