Україна

Харків'яни продовжують підсилювати склад перед новим сезоном.

Харківський Металіст 1925 оголосив про підписання контракту із 25-річним правим півзахисником Артемом Дудіком.

Останнім клубом футболіста був першоліговий ВПК-Агро, у футболці якого Дудік провів 14 матчів. Також вихованець Волині за свою кар'єру встиг пограти у рідному клубі, молодіжній команді Шахтаря, Маріуполі, білоруському Слуцьку та Агробізнесу.

Нагадаємо, також слобожанці оголосили про трансфери вихованця Шахтаря та бразильського легіонера.