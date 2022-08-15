"Жовто-сині" за день оголосили вже про двох новачків.
Михайло Рудавський, Металіст 1925
15 серпня 2022, 17:24
Металіст 1925 оголосив про підписання трирічного контракту з колишнім оборонцем Вовчанська Михайлом Рудавським. 21-річний оборонець став п'ятим новачком клубу цього літа і виступатиме у складі слобожанців з номером "5" на спині.
Рудавський народився у Харкові, а свій футбольний шлях розпочинав в Академії Металіста. Далі у його кар'єри були дитяча та молодіжна команда Шахтаря, а згодом — Вовчанськ із Харківської області. У минулому сезоні Рудавський провів у складі "вовків" 12 матчів.
Також сьогодні Металіст 1925 презентував Костянтина Бичека.