Україна

"Жовто-сині" за день оголосили вже про двох новачків.

Металіст 1925 оголосив про підписання трирічного контракту з колишнім оборонцем Вовчанська Михайлом Рудавським. 21-річний оборонець став п'ятим новачком клубу цього літа і виступатиме у складі слобожанців з номером "5" на спині.

Рудавський народився у Харкові, а свій футбольний шлях розпочинав в Академії Металіста. Далі у його кар'єри були дитяча та молодіжна команда Шахтаря, а згодом — Вовчанськ із Харківської області. У минулому сезоні Рудавський провів у складі "вовків" 12 матчів.

Також сьогодні Металіст 1925 презентував Костянтина Бичека.