Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють петровський Інгулець та Олександрія.

Петрівський Інгулець та Олександрія вирішили завчасно провести дербі Кировоградської області в селі Петрово в рамках сього туру української Прем'єр-ліги.

Сергій Лавриненко вирішив використати з перших хвилин новачка Дмитра Нагієва праворуч у захисті, тоді як Сергій Ченбай розташується на протилежному фланзі, а Віктор Блізниченко зіграє праворуч у півзахисті. Атаку очолить Олександр Козак.

Юрій Гура, у свою чергу, залучив до стартового складу Вікентія Волошина в центральний трикутник, тоді як атаку очолить Богдан Кобзар.

Інгулець: Кучер — Нагієв, Поспєлов, Кучеренко, Ченбай — Коробенко — Блізніченко, Запорожець, Клименко, Саків — Козак.

Запасні: Паламарчук, Блізніченко, Сітало, Одарюк, Сидоренко, Павлов, Смоляков, Ковальов, Резепов.



Олександрія: Білик — Мірошніченко, Мельник, Бабогло, Цуріков — Рибалка, Волошин, Демченко — Калітвінцев, Кобзар, Третьяков.

Запасні: Єрмаков, Дришлюк, Авагімян, Дячук, Кожушко, Костишин, Шулянський, Білошевський, Мартинюк, Копина, Мустафаєв, Скорко.



Гра Інгулець — Олександрія почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.