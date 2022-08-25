Україна

Через повітряні тривоги контрольний матч двічі переривався.

Матч стартового туру української Прем'єр-ліги між Минаєм та Львовом було перенесено на пізнішу дату.

З цієї причини Минай, 24 серпня, провів товариський матч на стадіоні Автомобіліст. Суперником був Севлюш – аматорська команда із Закарпатської області.

Незважаючи на дві повітряні тривоги, через які матч переривався, його дограли до кінця. У складі Минаю оформленим дублем відзначився Касімов, а ще по голу забили Твердохліб та Кулієв.

Минай – Севлюш 4:0

Голи: Касімов, 59, 63, Твердохліб, 64, Кулієв, 69.

Минай (1 тайм): Пеньков, Трубочкін, Чуєв, Ю.Кравчук, Рогозинський, Грайфонер, Паламар, Воробчак, Голуб, Байдал, Колесник.

Минай (2 тайм): Бандура, Гончар, Горін, Нємчанінов, Дмитрук, Вітенчук, Хахльов, Касімов, Кулієв, Твердохліб, Вишневський.

Свій наступний матч Минай проведе проти Олександрії у другому турі УПЛ. Гра відбудеться 29 серпня у Києві.