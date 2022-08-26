Україна

Іван Зотько розповів про перший матч сезону проти ковалівського Колосу.

Захисник Кривбасу Іван Зотько прокоментував поразку своєї команди у матчі стартового туру УПЛ проти Колосу (0:1).

"Перш за все, хочу подякувати ЗСУ за те, що маємо можливість займатись улюбленою справою. Десь психологічно трохи провалили перший тайм, адже давно не грали на офіційному рівні, не вистачало цієї ігрової практики.

А от у другому суперника переграли повністю. Швидше почали грати низом, після чого багато чого вдавалось й пішли моменти. Повинні були забивати хоча б раз, адже моментів було достатньо. Не вистачило завершального удару.

Момент із потенційним автоголом у першому таймі? Дякую Боді Сарнавському за те, що виручив. Це футбол, трапилось так, що мʼяч так полетів. Зі своєї сторони намагався зробити для команди тільки краще", - наводить слова Зотько прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Колос — Кривбас.