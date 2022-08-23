Україна

Сага довкола трансляцій матчів української Прем'єр-ліги продовжує нагріватися.

Сьогодні, 23 серпня, стартувала українська Прем'єр-ліга, де в одному з матчів Зоря обіграла Ворсклу з рахунком 3:1.

Цей матч транслювався на телеканалі 2+2, а також на YouTube-каналі FootballHub, незважаючи на те, що ексклюзивними правами на матчі УПЛ володіє Setanta Sports.

Відеосервіс YouTube видалив запис матчу між Зорею та Ворсклою через порушення авторських прав.

Якщо ви захочете відкрити відео, то сервіс надасть такий напис: "Відео недоступне. Його не можна дивитись через скаргу на порушення авторських прав від користувача Об'єднання Професійних Футбольних Клубів "Прем'єр-Ліга"."

Раніше УПЛ виступила із заявою щодо трансляції матчу Зоря – Ворскла. Також свою думку опублікувала Setanta Sports.