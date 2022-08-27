Україна

Прес-конференція головного тренера Зорі після поразки від Львова.

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен дав післяматчевий коментар після переможної гри проти Львову (3:2).

"Моя команда сьогодні зіграла непогано. Почали з хорошої ноти. Швидко забили. Але потім були помилки. Помилка в захісній линії, після чого пропустили. Та все ж — хлопці хотіли зробити все можливе для позитивного результату і другої переможної гри.

Хоча й погодні умиви нам не дуже сприяли, спека, більше ніж +30 градусів, було дуже важко, але це було для двох команд і наші хлопці впоралися. Нам сьогодні десь пощастило, взагалі футбол — це гра де вдача повинна бути на твоєму боці.

Звісно, ми знаємо хто в нас є на заміні, ми знаємо, що вони готові на всі 100 відсотків та якщо їх ввести в гру, то вони її підсилять. Вийшло так, як хотілося.

Так, ми будемо дивитися тільки вперед і готуватися із позитивним настроєм" — підсумував нідерландський спеціаліст.

Відзначимо, що "чорно-білі" здобули 2 перемоги у двох стартових турах УПЛ-2022/23.