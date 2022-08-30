Україна

Коментар гравця Металіста після гри з Інгульцем.

Захисник Металіста Олександр Мизюк поділився враженнями від матчу харків'ян проти Інгульця (1:1), який пройшов у понеділок.

"Тренер нас похвалив, але сказав, що ми мали забирати 3 очки. Ми могли це зробити, але у другому таймі трішки підсіли, пропустили. Загалом, він нас підбадьорив, готуємося до наступного матчу.

Не так давно я грав в області, а зараз виступаю в УПЛ. Звісно, я відчуваю різницю. Вона є, і дуже велика. Тут все швидше, більш майстеровито. Тож звичайно, рівень набагато вище" — підсумував захисник "жовто-синіх".

Нагадаємо, свій коментар по грі з Інгульцем також дав виконуючий обов'язки головного тренера слобожанців.