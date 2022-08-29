Україна

Вперше за часів створення єдиного телепулу стається подібне.

У рамках другого туру української Прем'єр-ліги Харківський Металіст в Ужгороді приймає Інгулець.

Номінальні господарі до цього притримувались думки інших "протестантів" та погодились на транслювання домашніх матчів на ТК Уніан та 2+2.

Але перед грою керівництво Металіста не перешкоджало телевізійникам Setanta Sports встановлювати своє обладнання.

Тому сьогодні поєдинок Інгулець можна дивитись як на Setanta Sports, так і на ТК Уніан.

Більш того, за текстовою онлайн-трансляцією даного поєдинку ви можете стежити на Football.ua.