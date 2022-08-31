Україна

Ветеран українського футболу не має наміру завершувати кар'єру.

Минай оголосив про продовження контракту з Євгеном Селезньовим. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Нова угода з футболістом розрахована до кінця 2022 року.

Нагадаємо, що 37-річний нападник став гравцем закарпатської команди у липні 2021 року. За цей час він провів 16 матчів та забив один гол. Всього на рахунку Селезньова 117 голів у 256 матчах "елітного" дивізіону.

Раніше Селезньов зізнався, що хотів іти до тероборони, але зупинив син.