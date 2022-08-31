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Святкуємо день народження ветерана.

Пепе Рейна – один із останніх футболістів, чия кар'єра розпочалася у минулому столітті і досі триває. Іспанський воротар багато років викликався у непереможну “фурію роху”, пограв за багато великих команд і взагалі тримається в топі вже третій десяток років.

На честь іспанського ветерана ми підготували спеціальну онлайн-вікторину. Подивимося, чи зможете ви відповісти на всі питання, які ми присвятили у спеціальному онлайн-квізі. Напружуйте пам'ять, логіку, ерудицію – у пригоді може стати все.

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