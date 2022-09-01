"Гірники" продовжують підготовку до матчу проти львівського Руху.
Лассіна Траоре, ФК Шахтар
01 вересня 2022, 18:49
Нападник донецького Шахтаря Лассіна Траоре прилетів до України та вже приєднався до "гірників" у Львові. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Раніше форвард був у Нідерландах, де проходив реабілітаційний курс. Також він встиг взяти участь у контрольному матчі на літніх зборах.
Нагадаємо, Траоре пропустив більшу частину минулого сезону через травму колеса. Футболіст не виступав в офіційних матчах більше 10 місяців.
Матч Рух – Шахтар відбудеться завтра, 2 вересня, о 17:00 за київським часом.