Україна

"Гірники" продовжують підготовку до матчу проти львівського Руху.

Нападник донецького Шахтаря Лассіна Траоре прилетів до України та вже приєднався до "гірників" у Львові. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Раніше форвард був у Нідерландах, де проходив реабілітаційний курс. Також він встиг взяти участь у контрольному матчі на літніх зборах.

🧡 Лассіна Траоре – з нами! ⚒



Нападник прибув в Україну та приєднався до «Шахтаря» у Львові 🇺🇦#Shakhtar pic.twitter.com/KLUqOcSKGm — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 1, 2022

Нагадаємо, Траоре пропустив більшу частину минулого сезону через травму колеса. Футболіст не виступав в офіційних матчах більше 10 місяців.

Матч Рух – Шахтар відбудеться завтра, 2 вересня, о 17:00 за київським часом.