Україна

Брат Гвардіоли намагався влаштувати українця на місце нової зірки МЮ.

Вінгер київського Динамо Віктор Циганков міг продовжити свою кар'єру у чемпіонаті Нідерландів. Про це повідомляє Voetbalpremiur з посиланням на Eindhovens Dagblad.

За інформацією джерела, агентство Sports Entertainment, яке очолює брат Хосепа Гвардіоли, намагалося запропонувати послуги 24-річного українця в Аякс, який не захотів витрачати 43 мільйони євро на хавбека ПСВ Коді Гакпо.

Проте угода в останні години трансферного вікна не відбулася.

Раніше повідомлялося, що Жирона намагалася підписати Циганкова, але Динамо відмовило.