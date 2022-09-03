Брат Гвардіоли намагався влаштувати українця на місце нової зірки МЮ.
ВІКТОР ЦИГАНКОВ, ФОТО ДИНАМО
03 вересня 2022, 09:39
Вінгер київського Динамо Віктор Циганков міг продовжити свою кар'єру у чемпіонаті Нідерландів. Про це повідомляє Voetbalpremiur з посиланням на Eindhovens Dagblad.
За інформацією джерела, агентство Sports Entertainment, яке очолює брат Хосепа Гвардіоли, намагалося запропонувати послуги 24-річного українця в Аякс, який не захотів витрачати 43 мільйони євро на хавбека ПСВ Коді Гакпо.
Проте угода в останні години трансферного вікна не відбулася.
Раніше повідомлялося, що Жирона намагалася підписати Циганкова, але Динамо відмовило.