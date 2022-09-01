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Український вінгер не залишить київський клуб в останній день трансферного вікна.

Вінгер київського Динамо Віктор Циганков міг продовжити кар'єру у складі іспанської Жирони, яка повернулася до Ла Ліги. Про це розповів президент "біло-синіх" Ігор Суркіс.

За словами Суркіса, іспанський клуб намагався отримати 24-річного українця за 10 мільйонів євро, але київський клуб відмовився відпускати свого лідера в останній день трансферного вікна.

"Віктор залишається у Динамо. Він має рік контракту. З можливістю пролонгувати його або допрацювати до літа. Офіційної пропозиції наш клуб не отримував.

На словах – прозвучала ініціатива агента гравця Пере Гвардіоли. Мовляв, Циганкова хоче Жирона. Фінальна пропозиція – 10 млн у кілька траншів, розтягнутих на два роки. Я ввічливо подякував, але відмовив.

Я вважаю, що лідер Динамо не може залишати команду в останній день трансферного вікна таким чином. Погодитися на це можна було лише за умови, що йдеться про топ-команду. Жирона – нехай і клуб із Сіті груп – до таких не відноситься. Це рішення було прийнято свідомо, з розумінням можливих втрат.

Ми дуже любимо та поважаємо Віктора. Він матиме час, щоб своєю грою в Лізі Європи та в УПЛ довести, що він гідний того, чого прагне. Ми вестимемо з ним переговори про продовження контракту, але не збираємось вмовляти чи примушувати насильно. Він – не раб Динамо. Нехай чинить так, як вважає за потрібне.

Я не боюся втратити гравця. Я взагалі, нічого не боюся, і на шантажі та ультиматуми не реагую. У житті буває всяке. Ми пам'ятаємо випадок з Ярмоленком, і пам'ятаємо з Конопянкою… Усі люди різні, але кожен має своє право", - сказав Суркіс в інтерв'ю ТаТоТаке.

Раніше повідомлялося, що у послугах Циганкова зацікавлені іспанські Севілья, Вільярреал та голландський ПСВ.