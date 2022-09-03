Україна

Автор першого голу Минаю в сезоні-2022/23 поділився емоціями від першої гри проти Олександрії.

Нападник Миная Данило Голуб прокоментував поразку своєї команди у матчі другого туру УПЛ проти Олександрії (1:2), а також поділився своїми думками напередодні гри з Колосом.

"Емоції від дебюту дуже позитивні. Але хочу сказати, що напередодні гри у моїй родині сталося горе, саме тому я так емоційно святкував.

Що до самої гри, то дуже прикро, що ми не набрали очки. Адже коли Олександрія відкривала рахунок, це був перший удар суперника по нашим воротам. А другий гол взагалі пропустили через дві хвилини після забитого мною м’яча. У мене в кар’єрі такі події вперше.

Настрій перед Колосом у нас бойовий. Хочемо здолати цю команду і набрати перші для нас три очки у поточному сезоні. Ми граємо вдома, матч без вболівальників, але все одно як то кажуть – дома і стіни мають допомагати. Сподіваюсь, все складеться найкращим чином", - наводить слова Голуба прес-служба закарпатського клубу.

Нагадаємо, матч Минай — Колос відбудеться 5 вересня о 13:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими моментами матчу можна буде на Football.ua.