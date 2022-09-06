Україна

Коментар голкіпера закарпатців після матчу з Колосом.

Голкіпер Минаю Олександр Бандура прокоментував нічийний матч своєї команди проти ковалівського Колосу (1:1).

"Гра вийшла дуже емоційна, жорстка, дуже багато боротьби. Точніше, спочатку був футбол, а вже десь після перерви переважала саме боротьба. Але шанс перемогти у нас все ж таки був – пенальті у ворота «Колоса» при рахунку 1:1. Але це лотерея – шанси 50 на 50. Ми своїм, на жаль, не скористались.

Рахунок 1:1 я вважаю більш-менш добрий для нас результат. Хоча ми дуже хотіли перемогти».

Чи засмучена команда? І так, і ні. 50 на 50. Ми мали моменти, але й у суперники були можливості забити. Повторюсь, тяжка дуже гра. Спочатку поле полили – добре м’яч ходив, а коли висохло – стрибав як та жаба. Важкий матч і десь справедливий результат.

Для нас це одне очко, перше у поточному сезоні. Потрібно рухатись далі. А далі – Інгулець. Готуємось" — підсумував капітан закарпатського колективу.

Нагадаємо, свій коментар по матчу також дали головні тренери команд — Володимир Шаран та Ярослав Вишняк.