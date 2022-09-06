Україна

Голкіпер криворізького клубу поділився своїми думками після гри зі Львовом.

Воротар Кривбасу Андрій Кліщук прокоментував нічийний результат у матчі третього туру УПЛ проти Львова (0:0).

"Однозначно втратили два очки. В цілому гра більш-менш давалась, не вистачило кінцівки. Вдавалось контролювати мʼяч. Можливо, у першому таймі не одразу заволоділи ініціативою, але у другому ситуація була під нашим контролем. Суперник грав більше на контратаках.

Готувались до гри у звичайному режимі, як до будь-якого іншого суперника, у тому числі, психологічно. Так, звісно, після двох стартових невдач деякий неприємний осад у команди був. Але, якщо постійно про це говорити, то як готуватись до наступної… Кожен матч як новий. От і зараз: зіграли й вже забули про це, рухаємось далі. Наступний тур, наступний суперник, потрібно набирати максимум очок.

Не скажу, що в кінцівці ми підсіли. Так склалось: вони створили момент. Одного разу після контратаки, одного разу після невдалого виносу мʼяча. Вважаю, ми витримуємо усі 90 хвилин у хорошому темпі.

Емоції під час згадування загиблих фанатів Кривбасу у війні? Це важко пояснити простими словами. Всередині це дуже чіпляє. Особисто в мене стояв комок у горлі. Вічна памʼять нашим хлопцям, вони – справжні герої України", - наводить слова Кліщука прес-служба клубу.

Раніше своїми думками після гри поділився головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб.