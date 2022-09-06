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Наставник львівської команди поділився своїми думками після гри із Кривбасом.

Головний тренер Львова Олег Дулуб прокоментував нічийний результат у матчі третього туру УПЛ проти Кривбасу (0:0).

"Коментувати матч й важко, й легко одночасно. Важко, тому що минулий матч ми грали проти Зорі, й точно не награли на поразку. Після того як ми поступились Зорі довелось піднімати психологічний стан команди. І, на мій погляд, нам це вдалось.

Щодо гри, то її можна розділити на два відрізки. Перший, це коли ми до 60 хвилини володіли ініціативою. Й потім після 60 хвилини, коли зробили заміни й вони нас не підсилили. Нічия – закономірний підсумок зустрічі.

Це тільки початок сезону, і такі матчі бувають. Нервовий вийшов поєдинок. Я дивився на своїх гравців, та бачив, що вони дуже переживали за результат. Не треба забувати, що у нас вісім новачків. З них сім прийшли з Першої ліги. Вони повинні зрозуміти, що таке УПЛ.

Вважаю, до 60 хвилини матч йшов під нашим контролем. Адже ми добре проаналізували гру Кривбасу. Але, дивіться, ми програли у минулому турі на 90 хвилині. Пропустили на рівному місці з нульового кута абсолютно нелогічний гол. Потрібно розуміти, у якому психологічному стані опинилась команда.

Проти Зорі ми домінували хвилин 70, й це був виграшний матч за усіма статистичними показниками. А потім нелогічно пропустили. Тому, перш за все, хотіли психологічно підняти дух команди. Перш за все, цей момент. А потім вже тактика.

Якщо говорити про Кривбас, то це флангові атаки. Де грає наш ексгравець Якімець. Також мають хороших нападників: Устименка й Хобленка. Кривбас — хороший суперник", - наводить слова Дулуба прес-служба Кривбасу.

Раніше своїми думками після гри поділився головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб.