Україна

Олег Ратій поділився своїми думками після гри з львівським Рухом.

Виконувач обов'язків головного тренера харківського Металіста Олег Ратій прокоментував поразку своєї команди у матчі стартового туру УПЛ проти львівського Руху (1:2).

"По-перше, хочу сказати, що це був дуже незвичний матч для нас. Я хочу подякувати обом командам. Обидві хотіли грати, хотіли виграти. Це було добре видно по їхніх очах, по тому, як вони працювали на полі. Дякую також організаторам поєдинку за те, що вони витримали це все і завершили цей матч.

Щодо повітряних тривог… Я все це бачив, чув це, перебуваючи у Харкові довгі місяці, адже лише 1 серпня приїхав в Ужгород. І взагалі я вдячний, що цей чемпіонат почався, вдячний хлопцям, що вони з розумінням віднеслися до того і зіграли сьогодні.

Для нашого міста це, на жаль, звичне явище. Такі тривоги, які ми чули сьогодні, у Харкові відбуваються без кінця. Нам було дуже важливо зіграти цей матч для наших вболівальників, для харків’ян. Вони нас дуже палко підтримують.

Звичайно, паузи впливали на гравців, перш за все на психологічний стан. Щодо фізичного… Може бути, комусь стало легше, адже була можливість відпочивати. Дуже важко було психологічно налаштовувати хлопців на гру. Коли перерва продовжується годину, а потім треба знову виходити на поле та щось робити — це непросто. Але повторюся: дякую хлопцям, що вони витримали й зіграли таку гру!

Сьогодні гру можна розкласти на періоди, як в хокеї. У нас було три періоди. На наш погляд ми контролювали гру, забили гол і мали ще декілька моментів. Але наша помилка призвела до взяття воріт. Проте, хлопці продовжили після пропущеного м’яча грати в ту гру, про яку ми домовлялися.

Відсутність Єгора Демченка? Єгор вже працює, поки що виконує фізичні вправи. Ми віримо, що за тиждень-два він буде готовий і вийде на поле", - наводить слова Ратія прес-служба клубу.

Раніше нападник Металіста Євген Підлепенець висловився після першого матчу в еліті.