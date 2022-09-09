Україна

Захисник продовжить кар'єру в іншій команді.

Львівський Рух на своєму офіційному сайті попрощався з 32-річним оборонцем Максимом Білим, який виступав за "жовто-чорних" з початку 2020 року. Разом із Білим у складі львів'яни вперше в історії вийшли до УПЛ.

Рух зазначає, що співпраця припинена за обопільною згодою сторін. Клуб подякував гравцеві та зазначив, що завдяки своєму досвіду та чудовим людським якостям Білий був прикладом для багатьох молодих футболістів.

Нагадаємо, Максим знаходиться на перегляді у Чорноморці.

9 вересня о 17:00 Рух без Білого зіграє проти Зорі. Вже стали відомі стартові склади команд.