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Максим Білий поділився своїми думками щодо майбутнього чемпіонату України.

Захисник львівського руху Максим Білий прокоментував старт підготовки команди до нового сезону, а також поділився своїми думками щодо майбутнього чемпіонату України.

"Ми не полишали тренувальний процес, по можливості працювали весь цей час. Відпочили три тижні, набрались сил, взялись до роботи. Значно легше тренуватись, якщо знаєш, коли почнеться чемпіонат, маєш перед собою конкретну мету. Маємо підготуватись функціонально і психологічно. Провести цей чемпіонат краще, ніж попередній.

Грати чемпіонат в України — це єдине правильне рішення в цій ситуації. Ми всі українці. І кожен займається своєю справою. Якщо наш президент на час війни залишився в Україні, то чому футболісти мають їхати за кордон і там грати?

У тренувальному процесі бере участь багато молодих футболістів. Для нас це не в новинку. Вони з нами й раніше тренувались. Далеко на одній лише молоді не заїдеш, адже молоді хлопці, як правило, це нестабільність, психологія... Але це для них шанс, і вони повинні ним скористатись. Пам’ятаю, коли в 2014-му році почалась війна, в нас теж багато хороших молодих футболістів з’явилось", - наводить слова Білого прес-служба Руху.

Раніше повідомлялося, що Рух відправив Діава в оренду до Лаваля.