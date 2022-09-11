Україна

Богдан Михайліченко поділився своїми думками після гри з Чорноморцем.

Захисник донецького Шахтаря Богдан Михайліченко прокоментував перемогу своєї команди у матчі четвертого туру УПЛ проти одеського Чорноморця (2:1).

"Матч був важким, але після Ліги чемпіонів завжди так буває. Чудово, що ми відігралися наприкінці гри й забрали три очки.



У першому таймі ми дещо неправильно грали, а суперник грамотно закривав зони, тому в нас і не йшла та гра, яку хотілося продемонструвати.



Сподіваюсь, що така гра в мене не остання. Радію, що мені вдалася гольова передача, сподіваюся, далі буде ще краще. Перед грою Швед мені говорив, де розташовуватиметься за певних моментів. Я бачив, що в цій зоні наші гравці, тому туди й подавав.



Прострілів було не так багато, як я того хотів би. Було дві непогані передачі, але потрібно було краще зіграти в захисті, адже в Чорноморця гарний вінгер. Ми здобули три очки – це найголовніше", - наводить слова Михайліченка прес-служба "гірників".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Чорноморець.