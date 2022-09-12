Україна

Олег Ратій поділився своїми думками після гри з Вересом.

Виконувач обов'язків головного тренера харківського Металіста Олег Ратій прокоментував поразку своєї команди у матчі четвертого туру УПЛ проти Колоса (0:1).

"Вітаю Колос із перемогою. Але, я думаю, ви всі добре розумієте, що в попередній грі у нас був видалений Порох, не зміг зіграти Федорів. І це ключова позиція центрального захисника. Довелось перекроїти склад, зокрема, використали на позиції центрального захисника Ралюченка. Все це повело за собою дуже багато перестановок і вплинуло не дуже добре на якість нашої гри. Тому гра трохи не склалася так, як нам хотілося.

На наш погляд, гра складалася непогано для нас, ми мали декілька моментів у першому таймі. У другому таймі Колос зробив заміну, вийшов нападник, який вдало чіплявся за м’яч і створив нам багато проблем. Не впоралися, не зіграли з ним так, як треба. Він здебільшого і створив цей єдиний гол", - наводить слова Ратія прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Колос — Металіст.