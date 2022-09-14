Україна

Сергій Лавриненко поділився своїми думками після гри з Минаєм.

Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко прокоментував поразку своєї команди у матчі четвертого туру УПЛ проти Минаю (1:2).

"Для нас дуже прикра поразка. Ми налаштовувалися тільки на перемогу. Але це футбол ― так буває. У першому таймі відчувалась якась боязливість, боялись трохи грати. Знали, що суперник буде діяти на контратаках, шукати свої шанси. Знали, що стандартні положення ― дуже грізна зброя Минаю.

Готувались до зустрічі, але на полі по-різному складається гра. Коли пропустили, почали перебудовуватись. Були невеликі моменти, які можна було реалізувати. Але в будь-якому випадку, щоб перемагати потрібно і забивати, і не пропускати. На жаль, нам цього зробити не вдалось.

Треба виконувати те, над чим ми працюємо впродовж тижневого циклу. Не вистачає трохи класу футболістів, щоб реалізувати той чи інший момент. Нам такі м’ячі залітають… З Олександрією Цуріков забив, тут Хахльов ― це ж треба було так попасти. Ну, нічого, це нас не вбиває, а робить міцнішими. Пауза на матчі збірних піде нам на користь", - сказав Лавриненко на післяматчевій прес-конференції.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інгулець — Минай.